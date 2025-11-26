EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information



26.11.2025 / 12:37 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 20th Interim Reporting

In the time period from 17 November 2025 until and including 25 November 2025, a number of 241,650 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 14 May 2025, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.

Date

Aggregated volume in shares Weighted average price (€) 17.11.2025 33,060 540.3677 18.11.2025 47,913 533.4905 19.11.2025 49,544 532.1883 20.11.2025 42,628 531.6685 21.11.2025 14,142 532.5864 24.11.2025 54,363 532.0800 25.11.2025 0 0

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 15 May 2025 until and including 25 November 2025 amounts to 2,594,921 shares.

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

Munich, 26 November 2025

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

The Board of Management