SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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25.08.2026 16:38:42
EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE
/ Aktienrückkauf
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 4. Zwischenmeldung
Walldorf, den 25.08.2026
Im Zeitraum vom 17.08.2026 bis einschließlich zum 21.08.2026 wurden insgesamt 50.000
Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.
Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:
* Ohne Erwerbsnebenkosten.
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 21.08.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.178.529 Stück.
SAP SE
Der Vorstand
25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.sap.com
|LEI Code:
|529900D6BF99LW9R2E68
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2388556 25.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SAP SE
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10:30
|SAP-Konkurrent Salesforce überzeugt: Gewinn deutlich höher als erwartet, Aktie springt hoch (finanzen.at)
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09:28
|XETRA-Handel: TecDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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09:28
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
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09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
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09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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09:28
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26.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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26.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|181,74
|0,63%