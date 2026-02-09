Symrise Aktie

09.02.2026 16:15:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.02.2026 / 16:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 1. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 02. Februar 2026 bis einschließlich 06. Februar 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 161.143 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der
erworbenen Aktien		 Anteil am
Grundkapital		 Gewichteter Durchschnitts
-preis (in EUR)		 Erworbenes Volumen
(in EUR)		 Handelsplatz
(MIC-Code)
02.02.2026 3.133 0,00% 70,7725 221.730 AQEU
02.02.2026 8.565 0,01% 70,8085 606.475 CEUX
02.02.2026 5.725 0,00% 70,7365 404.966 TQEX
02.02.2026 14.377 0,01% 70,7866 1.017.699 XETA
03.02.2026 1.687 0,00% 69,3273 116.955 AQEU
03.02.2026 7.147 0,01% 69,2343 494.818 CEUX
03.02.2026 1.373 0,00% 69,3310 95.191 TQEX
03.02.2026 25.793 0,02% 69,2165 1.785.301 XETA
04.02.2026 511 0,00% 72,1867 36.887 AQEU
04.02.2026 2.108 0,00% 72,2030 152.204 CEUX
04.02.2026 375 0,00% 71,6474 26.868 TQEX
04.02.2026 24.418 0,02% 72,3325 1.766.215 XETA
05.02.2026 208 0,00% 73,0849 15.202 AQEU
05.02.2026 6.276 0,00% 72,9712 457.967 CEUX
05.02.2026 1.325 0,00% 73,0207 96.752 TQEX
05.02.2026 24.822 0,02% 72,9705 1.811.274 XETA
06.02.2026 1.432 0,00% 73,3675 105.062 AQEU
06.02.2026 4.124 0,00% 73,2610 302.128 CEUX
06.02.2026 2.560 0,00% 73,2396 187.493 TQEX
06.02.2026 25.184 0,02% 73,3442 1.847.100 XETA
Gesamt 161.143 0,12% 71,6649 11.548.289  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms bis einschließlich dem 06. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 161.143 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 9. Februar 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


09.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2273546  09.02.2026 CET/CEST

