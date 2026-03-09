EQS-DD: Andritz AG: Frédéric Sauze, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.03.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Frédéric Nachname(n): Sauze

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Andritz AG

b) LEI

549300VZKC61IR5U8G96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Beschreibung: Ausübung von Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2022

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 71,00 EUR 3.450,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 71,0000 EUR 3.450,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

05.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

09.03.2026 CET/CEST

