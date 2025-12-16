AUTO1 Aktie

16.12.2025 18:01:51

EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Verkauf von 88.377 Aktien, unter anderem zur Begleichung von Steuern und Abgaben, die infolge der Aktienausgabe im Rahmen der Abwicklung von virtuellen ...




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Markus
Nachname(n): Boser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AUTO1 Group SE

b) LEI
391200S2LPXG5ZD5G304 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2LQ884

b) Art des Geschäfts
Verkauf von 88.377 Aktien, unter anderem zur Begleichung von Steuern und Abgaben, die infolge der Aktienausgabe im Rahmen der Abwicklung von virtuellen Aktienoptionen aus dem Long-Term Incentive Plan 2023 angefallen sind
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,263 EUR 2.144.291,151 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,2630 EUR 2.144.291,1510 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
Internet: https://ir.auto1-group.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102518  16.12.2025 CET/CEST





