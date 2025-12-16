EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Verkauf von 88.377 Aktien, unter anderem zur Begleichung von Steuern und Abgaben, die infolge der Aktienausgabe im Rahmen der Abwicklung von virtuellen ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.12.2025 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Markus Nachname(n): Boser

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AUTO1 Group SE

b) LEI

391200S2LPXG5ZD5G304

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2LQ884

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 88.377 Aktien, unter anderem zur Begleichung von Steuern und Abgaben, die infolge der Aktienausgabe im Rahmen der Abwicklung von virtuellen Aktienoptionen aus dem Long-Term Incentive Plan 2023 angefallen sind Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24,263 EUR 2.144.291,151 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24,2630 EUR 2.144.291,1510 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News



