E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
25.06.2026 08:57:43
EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
25.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|E.ON SE
|Brüsseler Platz 1
|45131 Essen
|Germany
|Internet:
|www.eon.com
|End of News
|EQS News Service
|
105758 25.06.2026 CET/CEST
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|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|19.05.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|27.05.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|19.05.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
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