E.ON Aktie

18,72EUR -0,14EUR -0,74%
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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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02.11.2026 15:48:16

EON SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Im Mittelpunkt seiner Hochstufung der Aktien im August habe das Potenzial für höhere Investitionsausgaben gestanden ? sofern die Regulierung angemessene Renditen gewährleiste, schrieb Ahmed Farman in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Zwar werde es noch einige Monate dauern, bis Klarheit über die regulatorischen Renditen im Rahmen der fünften Regulierungsperiode herrsche. Doch böten die Netzentwicklungspläne der Betreiber der überregionalen Transport- und Übertragungsnetze bereits jetzt einen ersten Einblick in die sich für den Energiekonzern bietenden Chancen./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,75 € 		Abst. Kursziel*:
21,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,26%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 18,75 -0,61% E.ON SE

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14:03 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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13:43 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:40 BP Buy UBS AG
13:40 Knorr-Bremse Buy UBS AG
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