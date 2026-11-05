E.ON Aktie

19,29EUR 0,33EUR 1,74%
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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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05.11.2026 14:48:19

EON SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom./mis/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Overweight
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
21,70 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18,94 € 		Abst. Kursziel*:
14,57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
19,29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,52%
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 19,28 1,69% E.ON SE

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14:24 Continental Buy UBS AG
14:23 AUMOVIO Buy UBS AG
13:57 Siltronic Buy UBS AG
13:47 Diageo Neutral UBS AG
13:46 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:45 Boeing Outperform Bernstein Research
13:38 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:37 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
13:34 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
13:32 Scout24 Overweight Barclays Capital
13:30 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
13:30 JCDecaux Overweight Barclays Capital
13:29 Fraport Underweight Barclays Capital
13:29 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 Lufthansa Underweight Barclays Capital
13:26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13:25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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13:19 Unilever Outperform Bernstein Research
13:18 RATIONAL Outperform Bernstein Research
13:17 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
13:17 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
13:17 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:16 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
13:15 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:14 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 Fielmann Add Baader Bank
13:13 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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13:12 Nordex Underperform RBC Capital Markets
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13:08 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
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13:06 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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