E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
18.05.2026 10:00:41
EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|E.ON SE
|Brüsseler Platz 1
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.eon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104938 18.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.ON SE
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel DAX fällt mittags (finanzen.at)
|
10:00
|EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, Kauf (EQS Group)
|
15.05.26
|Ovo founder in line for £30mn payout ahead of Eon sale (Financial Times)
|
15.05.26
|Ovo founder in line for £30mn payout ahead of Eon sale (Financial Times)
|
15.05.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Eon auf 24 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
14.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
14.05.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu E.ON SE
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,11
|1,37%