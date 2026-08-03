Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
03.08.2026 13:57:45
EQS-DD: Nemetschek SE: Kurt Dobitsch, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
03.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Germany
|Internet:
|www.nemetschek.com
|LEI Code:
|529900R0S2IX1S358J38
|End of News
|EQS News Service
|
106250 03.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Nemetschek SE
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13:57
|EQS-DD: Nemetschek SE: Kurt Dobitsch, buy (EQS Group)
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13:57
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nemetschek Halten
|DZ BANK
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
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