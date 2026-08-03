Nemetschek Aktie

Nemetschek für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907

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03.08.2026 13:57:45

EQS-DD: Nemetschek SE: Kurt Dobitsch, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

03.08.2026 / 13:56 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Kurt
Last name(s): Dobitsch

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Nemetschek SE

b) LEI
529900R0S2IX1S358J38 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006452907

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
61.10 EUR 91,650.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
61.1000 EUR 91,650.0000 EUR

e) Date of the transaction
30/07/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


03.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Nemetschek SE
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
Germany
Internet: www.nemetschek.com
LEI Code: 529900R0S2IX1S358J38



 
End of News EQS News Service




106250  03.08.2026 CET/CEST





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