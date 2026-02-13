Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

13.02.2026 11:12:03
EQS-DD: Sartorius AG: Ebsworth GmbH, Kauf

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
13.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Internet:
www.sartorius.com
Ende der Mitteilung
EQS News-Service

103226 13.02.2026 CET/CEST

