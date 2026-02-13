Sartorius vz. Aktie

13.02.2026 11:12:03

EQS-DD: Sartorius AG: Ebsworth GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.02.2026 / 11:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Ebsworth GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Prof. Ph.D.
Vorname: David Raymond
Nachname(n): Ebsworth
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SARTORIUS AG

b) LEI
529900EQV2DY4FOAMU38 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007165631

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
227,50 EUR 22.750,00 EUR
227,50 EUR 22.750,00 EUR
227,60 EUR 125.180,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
227,5733 EUR 170.680,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: tradegate
MIC: XGAT


13.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Internet: www.sartorius.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103226  13.02.2026 CET/CEST





