Sartorius vz. Aktie
|214,90EUR
|-20,00EUR
|-8,51%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis des Labor- und Pharmazulieferers hätten im ersten Quartal leicht unter den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die bestätigten Jahresziele blieben nach wie vor konservativ und lägen ebenfalls unter den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten (Konsens)./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
231,10 €
|
Abst. Kursziel*:
16,83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
214,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,64%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
17:59
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:59
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: MDAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel 232 Euro (dpa-AFX)
|
07:27
|Laborausstatter Sartorius setzt Erholung fort - Prognose bestätigt (dpa-AFX)