Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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23.04.2026 15:18:46

Sartorius vz Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis des Labor- und Pharmazulieferers hätten im ersten Quartal leicht unter den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die bestätigten Jahresziele blieben nach wie vor konservativ und lägen ebenfalls unter den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten (Konsens)./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
231,10 € 		Abst. Kursziel*:
16,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
214,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,64%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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