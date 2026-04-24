Sartorius vz. Aktie
|218,60EUR
|2,80EUR
|1,30%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius mit einem fairen Wert von 216 Euro je Aktie auf "Halten" belassen. Mit dem ersten Quartal liege der Pharma- und Laborausrüster im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sven Kürten am Freitag mit Blick auf den vorgelegten Bericht. Die Erholung verlaufe allerdings ohne neue Beschleunigungsimpulse./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Halten
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
218,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
218,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Sven Kürten
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KGV*:
-
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