Sartorius vz. Aktie

218,60EUR 2,80EUR 1,30%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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24.04.2026 13:41:08

Sartorius vz Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius mit einem fairen Wert von 216 Euro je Aktie auf "Halten" belassen. Mit dem ersten Quartal liege der Pharma- und Laborausrüster im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sven Kürten am Freitag mit Blick auf den vorgelegten Bericht. Die Erholung verlaufe allerdings ohne neue Beschleunigungsimpulse./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Halten
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
218,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
218,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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