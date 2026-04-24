FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius mit einem fairen Wert von 216 Euro je Aktie auf "Halten" belassen. Mit dem ersten Quartal liege der Pharma- und Laborausrüster im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sven Kürten am Freitag mit Blick auf den vorgelegten Bericht. Die Erholung verlaufe allerdings ohne neue Beschleunigungsimpulse./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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