Sartorius vz. Aktie
|218,10EUR
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius Vorzüge von 215 auf 250 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Harry Gillis sieht beim Laborkonzern inzwischen ein positives Verhältnis von Chancen zu Risiken, wie er am Freitag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Die Korrekturphase der Markterwartungen sei vorüber. Die Bewertung sei zwar immer noch hoch, dürfte aber angesichts der nun zu erwartenden Dynamik ignoriert werden./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
250,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
221,50 €
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Abst. Kursziel*:
12,87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
218,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,63%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
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KGV*:
-
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