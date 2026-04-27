Sartorius vz. Aktie
|218,80EUR
|0,20EUR
|0,09%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 232 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley hält die negative Kursreaktion auf auf den Quartalsbericht des Laborkonzerns für übertrieben, wie er am Freitagmorgen schrieb. Er bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Tochter Sartorius Stedim Biotech./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
221,70 €
|
Abst. Kursziel*:
3,74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
218,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,12%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|10:01
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
