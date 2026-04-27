Sartorius vz. Aktie

218,80 EUR 0,20 EUR 0,09%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

27.04.2026 10:01:35

Sartorius vz Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 232 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley hält die negative Kursreaktion auf auf den Quartalsbericht des Laborkonzerns für übertrieben, wie er am Freitagmorgen schrieb. Er bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Tochter Sartorius Stedim Biotech./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
221,70 € 		Abst. Kursziel*:
3,74%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
218,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,12%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:01 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:00 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
24.04.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
23.04.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
