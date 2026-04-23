Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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23.04.2026 11:19:01

Sartorius vz Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Analystin Delphine Le Louet nannte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung das erste Quartal des Labor- und Pharmaausrüsters sehr zufriedenstellend. Dabei sei das jeweils erste Quartal im Jahr das schwächste. Kursschwächen sieht sie als Kaufgelegenheiten./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
231,20 € 		Abst. Kursziel*:
22,84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
214,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,15%
Analyst Name::
Delphine Le Louet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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