NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Analystin Delphine Le Louet nannte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung das erste Quartal des Labor- und Pharmaausrüsters sehr zufriedenstellend. Dabei sei das jeweils erste Quartal im Jahr das schwächste. Kursschwächen sieht sie als Kaufgelegenheiten./ck/rob/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:13 / UTC



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