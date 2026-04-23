Sartorius vz. Aktie
|214,90EUR
|-20,00EUR
|-8,51%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
23.04.2026 13:27:25
Sartorius vz Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. Der Pharma- und Laborzulieferer habe solide und im Rahmen der Markterwartungen abgeschnitten, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag nach den Zahlen für das erste Quartal./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
307,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
231,10 €
|
Abst. Kursziel*:
32,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
214,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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