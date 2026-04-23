Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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23.04.2026 13:27:25

Sartorius vz Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. Der Pharma- und Laborzulieferer habe solide und im Rahmen der Markterwartungen abgeschnitten, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag nach den Zahlen für das erste Quartal./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
307,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
231,10 € 		Abst. Kursziel*:
32,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
214,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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