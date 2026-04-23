Sartorius vz. Aktie
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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius nach Quartalszahlen des Labor- und Pharmazulieferers sowie seiner französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Beide Unternehmen hätten die Konsensschätzungen weitgehend getroffen, schrieb Charles Weston am Donnerstag. Die moderate operative Ergebnisschwäche (Ebitda) sollte durch die bestätigten Jahresziele und die ab dem zweiten Quartal erwartete Erholung der Geräteverkäufe kompensiert werden./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Sector Perform
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Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
227,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,47%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
214,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,37%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
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