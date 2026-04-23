NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius nach Quartalszahlen des Labor- und Pharmazulieferers sowie seiner französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Beide Unternehmen hätten die Konsensschätzungen weitgehend getroffen, schrieb Charles Weston am Donnerstag. Die moderate operative Ergebnisschwäche (Ebitda) sollte durch die bestätigten Jahresziele und die ab dem zweiten Quartal erwartete Erholung der Geräteverkäufe kompensiert werden./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT





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