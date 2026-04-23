Sartorius vz. Aktie
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|-8,51%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius nach Quartalszahlen des Labor- und Pharmazulieferers sowie seiner französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Bei Sartorius liege das operative Ergebnis (Ebitda) knapp unter der Konsensschätzung, während der Umsatz dieser entspreche, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Die Kennziffern der Tochter bewertet er ähnlich. Die erwartungsgemäß bestätigten Jahresziele dürften wenig an den Schätzungen ändern./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
295,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
227,70 €
|
Abst. Kursziel*:
29,56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
214,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,27%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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