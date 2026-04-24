Sartorius vz. Aktie
|218,60EUR
|2,80EUR
|1,30%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal habe den Erwartungen entsprochen, das operative Ergebnis (Ebitda) hingegen enttäuscht, schrieb Matthew Weston in seiner zweiten Einschätzung des Zwischenberichts vom Donnerstagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
218,00 €
|
Abst. Kursziel*:
10,09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
218,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
11:54
|Sartorius verlängert Vertrag von Finanzchef Funck (dpa-AFX)
|
11:30
|EQS-News: Sartorius AG Supervisory Board extends appointment of board member Florian Funck (EQS Group)
|
11:30
|EQS-News: Sartorius-Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Vorstandsmitglied Florian Funck (EQS Group)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)