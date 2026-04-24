ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal habe den Erwartungen entsprochen, das operative Ergebnis (Ebitda) hingegen enttäuscht, schrieb Matthew Weston in seiner zweiten Einschätzung des Zwischenberichts vom Donnerstagabend./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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