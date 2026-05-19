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19.05.2026 20:01:40

EQS-DD: Scout24 SE: Martin Mildner, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.05.2026 / 20:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Mildner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Scout24 SE

b) LEI
5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
74,40 EUR 104.160,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
74,40 EUR 104.160,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105002  19.05.2026 CET/CEST





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