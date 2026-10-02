Scout24 Aktie
|68,55EUR
|1,20EUR
|1,78%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Papiere des Portalbetreibers seien zwar gemeinsam mit dem Aktienkorb der KI-Verdrängungssorgen gefallen, schrieb Annick Maas am Donnerstag. An deren Erholung hätten sie allerdings nicht teilgenommen. Maas sieht daher attraktives Nachholpotenzial. Der Markt preise die KI-Sorgen und die Schwäche des deutschen Immobilienmarkts weiter über Gebühr ein./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
68,30 €
|
Abst. Kursziel*:
31,77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
68,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,29%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
01.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
01.10.26
|Scout24-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|68,65
|1,93%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:33
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|09:23
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:47
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|07:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:24
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.