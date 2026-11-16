Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|
16.11.2026 16:19:31
EQS-DD: Semperit AG Holding: Richard Kelsey, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
16.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|LEI Code:
|529900PG9O7YFYX5UM88
|End of News
|EQS News Service
|
108032 16.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Semperit AG Holding
|
16:19
|EQS-DD: Semperit AG Holding: Richard Kelsey, Kauf (EQS Group)
|
16:19
|EQS-DD: Semperit AG Holding: Richard Kelsey, buy (EQS Group)
|
15:58
|Optimismus in Wien: ATX Prime-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Wien: ATX Prime fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
12.11.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aktie dennoch in Rot: Semperit wächst nach drei Quartalen bei Umsatz und Gewinn (APA)
|
12.11.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Semperit AG Holding
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|08.10.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.02.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.09.17
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|18.05.17
|Semperit Kauf
|Raiffeisen Centrobank AG
|24.04.17
|Semperit Halten
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|10.09.24
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|06.03.24
|Semperit Hold
|Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel
|Semperit AG Holding
|15,75
|-7,35%
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