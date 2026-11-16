Semperit Aktie

Semperit ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

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16.11.2026 16:19:31

EQS-DD: Semperit AG Holding: Richard Kelsey, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

16.11.2026 / 16:18 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Richard
Last name(s): Kelsey

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Semperit AG Holding

b) LEI
529900PG9O7YFYX5UM88 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000785555

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
17.00 EUR 809 Units
17.10 EUR 75 Units
17.15 EUR 995 Units
17.05 EUR 327 Units
17.20 EUR 75 Units
17.25 EUR 469 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
17.11 EUR 2,750 Units

e) Date of the transaction
13/11/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Vienna Stock Exchange
MIC: XWBO


16.11.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Austria
Internet: www.semperitgroup.com
LEI Code: 529900PG9O7YFYX5UM88



 
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108032  16.11.2026 CET/CEST





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Aktien in diesem Artikel

Semperit AG Holding 15,75 -7,35% Semperit AG Holding

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