Semperit Aktie
|16,60EUR
|0,25EUR
|1,53%
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
Semperit neutral
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Semperit von 14,2 auf 17,8 Euro erhöht. Die Einstufung "Hold" für die Aktien des Gummi- und Kautschukkonzerns wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova gleichzeitig bestätigt.
Der langfristige Geschäftsausblick des Unternehmens sei weiter stark, schreibt die Analystin. Der kurzfristige Ausblick sei aber vom Iran-Krieg und den damit verbundenen Kostensteigerungen belastet. Die dürfte auch die Aktienkursentwicklung begrenzen.
Den Gewinn der Semperit prognostizieren die Erste Group-Analysten für das laufende Geschäftsjahr mit 1,42 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 1,65 (2027) und 1,96 (2028) Euro je Akte. Für heuer erwarten die Erste-Experte eine Dividende von 0,70 Euro je Aktie gefolgt von 0,80 (2027) und 1,00 (2028) Euro in den beiden Folgejahren.
Am Donnerstagnachmittag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse mit 16,55 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
mik/spa
ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com
AFA0048 2026-08-20/15:41
|Zusammenfassung: Semperit AG Holding neutral
|
Unternehmen:
Semperit AG Holding
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
17,80 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
16,60 €
|
Abst. Kursziel*:
7,23%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
16,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,55%
|
Analyst Name::
Vladimira Urbankova
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Semperit AG Holding
|
12:27
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime notiert im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Schwacher Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
17.08.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
17.08.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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14.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen (finanzen.at)
Analysen zu Semperit AG Holding
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|08.10.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.02.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.09.17
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|18.05.17
|Semperit Kauf
|Raiffeisen Centrobank AG
|24.04.17
|Semperit Halten
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|10.09.24
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|06.03.24
|Semperit Hold
|Erste Group Bank
|06.09.23
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Semperit AG Holding
|16,55
|1,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:41
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|14:43
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:17
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|13:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:50
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|BBVA Neutral
|UBS AG
|11:43
|Santander Buy
|UBS AG
|11:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11:10
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:09
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:59
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:34
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|10:23
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|09:22
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:00
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.