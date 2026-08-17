Semperit Aktie
|16,95EUR
|1,15EUR
|7,28%
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
Semperit buy
Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Semperit von 17,50 auf 20,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Analysten Volker Bosse bekräftigt.
Semperit biete eine attraktive Kombination aus effizienterem operativen Betrieb, einer robusten Bilanz und einer Bewertung, die die Qualität der anhaltenden Erholung noch nicht vollständig wider spiegle, schrieb Bosse in der am Montag vorgelegten Studie.
Je Aktie rechnen die Baader-Wertpapieranalysten mit einem Gewinn von 1,17 Euro für das Jahr 2026 und für die beiden Folgejahre mit 1,36 bzw. 1,77 Euro. Die Dividendenprognosen belaufen sich auf 0,55 Euro für 2026 sowie 0,65 respektive 0,80 Euro für 2027 und 2028.
Zum Vergleich: Am Montag kostete die Semperit-Aktie zum Handelsende an der Wiener Börse 16,95 Euro.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/mik
ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com
AFA0045 2026-08-17/18:38
|Zusammenfassung: Semperit AG Holding buy
|
Unternehmen:
Semperit AG Holding
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
16,95 €
|
Abst. Kursziel*:
17,99%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
16,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
|
Analyst Name::
Volke Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Semperit AG Holding
|
17:58
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:00
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Wiener Börse-Handel ATX Prime legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
14.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
14.08.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime verliert mittags (finanzen.at)
|
13.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|Semperit-Aktie steigt: Operativer Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gestiegen (APA)
Analysen zu Semperit AG Holding
|18:38
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|18:38
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|18:38
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|08.10.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.02.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.09.17
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|18.05.17
|Semperit Kauf
|Raiffeisen Centrobank AG
|24.04.17
|Semperit Halten
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|10.09.24
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|06.03.24
|Semperit Hold
|Erste Group Bank
|06.09.23
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Semperit AG Holding
|16,95
|7,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:31
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:37
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|19:27
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|18:38
|Semperit buy
|Baader Bank
|16:37
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|16:19
|SpaceX Buy
|UBS AG
|15:54
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|14:16
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:45
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:37
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|07:12
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.