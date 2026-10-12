Semperit Aktie

19,50EUR 0,90EUR 4,84%
Semperit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

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12.10.2026 17:00:00

Semperit buy

Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Semperit bei 20,00 Euro belassen. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde nach der Erhöhung der Ergebnisprognose 2026 durch den heimischen Gummi- und Kautschukkonzern vom zuständigen Analysten Volker Bosse bekräftigt.

Das Unternehmen rechnet laut Mitteilung des Konzerns mit einem operativen EBITDA von rund 115 Mio. Euro, nachdem die Erwartungen bisher bei rund 100 Mio. Euro gelegen waren. Hintergrund sei ein besserer Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2026, hieß es. "Die besser als erwartete Dynamik des Kerngeschäfts des Konzerns steht im Einklang mit unserer positiven Einschätzung der Wertentwicklung des Konzerns und untermauert, dass Semperit seine geschäftliche Trendwende erfolgreich vollzogen hat", schrieb Bosse dazu.

Je Aktie rechnen die Baader-Wertpapieranalysten nunmehr mit einem Gewinn von 1,42 Euro für das Jahr 2026 und für die beiden Folgejahre mit 1,94 bzw. 2,36 Euro. Die Dividendenprognosen pro Anteilsschein belaufen sich auf 0,55 Euro für 2026 sowie 0,65 respektive 0,80 Euro für 2027 und 2028.

Zum Vergleich: Am Montag kostete die Semperit-Aktie am Nachmittag an der Wiener Börse 19,45 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/ste

ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com

AFA0051 2026-10-12/17:00

Zusammenfassung: Semperit AG Holding buy
Unternehmen:
Semperit AG Holding 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
19,45 € 		Abst. Kursziel*:
2,83%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
19,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,83%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Semperit AG Holding 19,50 4,84% Semperit AG Holding

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13:07 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
13:07 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
13:07 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
13:06 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:05 Boeing Outperform Bernstein Research
13:05 Air Liquide Outperform Bernstein Research
12:24 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 Unilever Hold Deutsche Bank AG
12:11 RWE Buy Deutsche Bank AG
12:10 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12:08 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
11:46 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
11:46 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
11:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
10:49 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10:47 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
10:47 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
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09:32 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
09:32 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09:23 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:23 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
09:01 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:57 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
08:45 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:44 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:31 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
08:28 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:21 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08:21 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
08:19 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:18 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
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08:06 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
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