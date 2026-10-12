Semperit Aktie
|19,50EUR
|0,90EUR
|4,84%
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
Semperit buy
Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Semperit bei 20,00 Euro belassen. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde nach der Erhöhung der Ergebnisprognose 2026 durch den heimischen Gummi- und Kautschukkonzern vom zuständigen Analysten Volker Bosse bekräftigt.
Das Unternehmen rechnet laut Mitteilung des Konzerns mit einem operativen EBITDA von rund 115 Mio. Euro, nachdem die Erwartungen bisher bei rund 100 Mio. Euro gelegen waren. Hintergrund sei ein besserer Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2026, hieß es. "Die besser als erwartete Dynamik des Kerngeschäfts des Konzerns steht im Einklang mit unserer positiven Einschätzung der Wertentwicklung des Konzerns und untermauert, dass Semperit seine geschäftliche Trendwende erfolgreich vollzogen hat", schrieb Bosse dazu.
Je Aktie rechnen die Baader-Wertpapieranalysten nunmehr mit einem Gewinn von 1,42 Euro für das Jahr 2026 und für die beiden Folgejahre mit 1,94 bzw. 2,36 Euro. Die Dividendenprognosen pro Anteilsschein belaufen sich auf 0,55 Euro für 2026 sowie 0,65 respektive 0,80 Euro für 2027 und 2028.
Zum Vergleich: Am Montag kostete die Semperit-Aktie am Nachmittag an der Wiener Börse 19,45 Euro.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/ste
ISIN AT0000785555 WEB http://www.semperitgroup.com
AFA0051 2026-10-12/17:00
|Zusammenfassung: Semperit AG Holding buy
|
Unternehmen:
Semperit AG Holding
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
19,45 €
|
Abst. Kursziel*:
2,83%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
19,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,83%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Semperit AG Holding
|
17:59
|Börse Wien in Grün: ATX Prime letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
13:43
|EQS-Adhoc: Semperit AG Holding hebt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 an (EQS Group)
|
13:43
|EQS-Adhoc: Semperit AG Holding raises earnings forecast for full year 2026 (EQS Group)
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09.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
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08.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: ATX Prime mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Semperit AG Holding
|17:00
|Semperit buy
|Baader Bank
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|17:00
|Semperit buy
|Baader Bank
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|17:00
|Semperit buy
|Baader Bank
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|08.10.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.02.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.09.17
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|18.05.17
|Semperit Kauf
|Raiffeisen Centrobank AG
|24.04.17
|Semperit Halten
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|10.09.24
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|06.03.24
|Semperit Hold
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Semperit AG Holding
|19,50
|4,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:58
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17:56
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17:00
|Semperit buy
|Baader Bank
|16:57
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.