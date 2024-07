Erfolg für Bayer: Nubeqa erzielt primären Endpunkt in weiterer Indikation - Aktie fester

Bayer hat für sein Prostatakrebsmedikament Nubeqa in einer weiteren Indikation erfolgreiche Studienergebnisse erzielt.

Der Wirkstoff Darolutamid erreichte bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs in einer Phase-3-Studie den primären Endpunkt, wie die Pharmasparte in Berlin mitteilte. Das Medikament verlängere in Kombination mit Androgendeprivationstherapie signifikant das radiologische progressionsfreie Überleben gegenüber der Gabe von Placebo, erklärte Bayer . Daneben habe Darolutamid das etablierte Verträglichkeitsprofil bei fortgeschrittenem Prostatakrebs gezeigt.

Darolutamid ist unter dem Namen Nubeqa in vielen Ländern für die Behandlung von Patienten mit nicht metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs; in Kombination mit ADT und Docetaxel aber auch für Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs zugelassen. Das Mittel gilt als potenzieller Blockbuster und könnte in diesem Jahr erstmals einen Milliardenumsatz liefern.

Die Bayer-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,57 Prozent höher bei 26,47 Euro.

