Erste Schätzungen: adidas legt Quartalsergebnis vor

adidas stellt voraussichtlich am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten schätzen, dass adidas für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,38 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll adidas in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,42 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 6,57 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,95 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,54 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,51 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 26,70 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 24,81 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at