Erste Schätzungen: thyssenkrupp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

thyssenkrupp wird sich voraussichtlich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,190 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,700 EUR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,81 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei thyssenkrupp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,30 Milliarden EUR aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,277 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -2,420 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,02 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 35,04 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at