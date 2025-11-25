Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|PKW-Anmeldungen
|
25.11.2025 06:56:00
EU-Automarkt wächst im Oktober um 5,8 Prozent - Tesla bleibt schwach
Der Anteil reiner Elektroautos legte auf Zehn-Monats-Sicht von 13,2 auf 16,4 Prozent zu. Der Absatz des Elektroauto-Pioniers Tesla brach im Oktober erneut ein. So kam Tesla in der EU im vergangenen Monat auf 5.647 neu zugelassene Autos, das waren 48 Prozent weniger als im Oktober 2024. Im bisherigen Jahresverlauf schrumpfte der Absatz damit um 39 Prozent.
Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern (Volkswagen (VW) vz), dessen Marken im Oktober insgesamt um 7,9 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG (Porsche vz) aus der VW-Gruppe kam jedoch auf ein Minus von 28 Prozent. Von den Marken des BMW-Konzerns wurden 8,7 Prozent mehr Autos zugelassen, von Mercedes-Benz Group 2,0 Prozent mehr. Der Stellantis-Konzern mit Marken wie Peugeot, Citroen, Fiat und Opel kam auf ein Plus von 6,6 Prozent.
BRÜSSEL (dpa-AFX)
