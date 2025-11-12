Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
12.11.2025 18:19:14
EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
The European Commission has launched an antitrust investigation against German and US stock markets Deutsche Börse and Nasdaq. They're suspected of collusion in the financial derivatives trading sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)