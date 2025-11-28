BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables BNP Paribas-Investment? 28.11.2025 10:03:43

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BNP Paribas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die BNP Paribas-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die BNP Paribas-Aktie letztlich bei 43,83 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 228,180 Anteilen. Die gehaltenen BNP Paribas-Aktien wären am 27.11.2025 16 746,15 EUR wert, da der Schlussstand 73,39 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,46 Prozent vermehrt.

Der BNP Paribas-Wert an der Börse wurde auf 79,85 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten