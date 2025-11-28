EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BNP Paribas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die BNP Paribas-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die BNP Paribas-Aktie letztlich bei 43,83 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 228,180 Anteilen. Die gehaltenen BNP Paribas-Aktien wären am 27.11.2025 16 746,15 EUR wert, da der Schlussstand 73,39 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,46 Prozent vermehrt.

Der BNP Paribas-Wert an der Börse wurde auf 79,85 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at