BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Rentables BNP Paribas-Investment?
|
28.11.2025 10:03:43
EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingebracht
Die BNP Paribas-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die BNP Paribas-Aktie letztlich bei 43,83 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 228,180 Anteilen. Die gehaltenen BNP Paribas-Aktien wären am 27.11.2025 16 746,15 EUR wert, da der Schlussstand 73,39 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,46 Prozent vermehrt.
Der BNP Paribas-Wert an der Börse wurde auf 79,85 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten
|
28.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)