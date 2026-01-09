Airbus Aktie
09.01.2026 12:27:02
Euronext-Handel: CAC 40 fester
Am Freitag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,75 Prozent höher bei 8 305,39 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,342 Prozent stärker bei 8 271,65 Punkten, nach 8 243,47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 271,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 308,09 Zählern.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,706 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 052,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 041,36 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 490,28 Punkten.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 82 756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 310,639 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,12 zu Buche schlagen. Mit 7,72 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
