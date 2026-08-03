Airbus Aktie
|208,45EUR
|5,35EUR
|2,63%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach einem Treffen mit Top-Managern des Flugzeugherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Vorstands- und Finanzchef hätten sich offen zu einem neuen Flugzeugmodell geäußert, das zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen könnte, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer Studie am Montag. Zuvor aber müssten die Zulieferketten gesichert werden./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
207,60 €
|
Abst. Kursziel*:
15,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
208,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,14%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
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09:28
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|207,65
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|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:44
|DWS Group Buy
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|12:43
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|11:19
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|Ferrari Buy
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|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:51
|Alzchem Group Buy
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|HENSOLDT Buy
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|UBS AG
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|Bernstein Research
|09:51
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|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
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|09:50
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|Jefferies & Company Inc.
|09:48
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|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
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|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|31.07.26
|Microsoft Buy
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|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
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