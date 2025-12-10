Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Evonik-Investment
|
10.12.2025 10:04:06
MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Evonik-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Evonik-Papier letztlich bei 18,13 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 551,724 Evonik-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (12,93 EUR), wäre die Investition nun 7 133,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,66 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Evonik eine Marktkapitalisierung von 6,01 Mrd. Euro. Evonik-Papiere wurden am 25.04.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Evonik-Aktie belief sich damals auf 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
|
08.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
03.12.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|Evonik von JPMorgan herabgestuft - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
26.11.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)