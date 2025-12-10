Evonik Aktie

Evonik-Investment 10.12.2025 10:04:06

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Evonik-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Evonik-Papier letztlich bei 18,13 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 551,724 Evonik-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (12,93 EUR), wäre die Investition nun 7 133,79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,66 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Evonik eine Marktkapitalisierung von 6,01 Mrd. Euro. Evonik-Papiere wurden am 25.04.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Evonik-Aktie belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

