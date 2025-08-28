Evonik Aktie

Neues Unternehmen 28.08.2025 13:10:40

Evonik-Aktie höher: Evonik etabliert neue Service-Tochter "Syneqt" - Verkauf denkbar

Evonik-Aktie höher: Evonik etabliert neue Service-Tochter "Syneqt" - Verkauf denkbar

Der Chemiekonzern Evonik fasst sein Servicegeschäft in den Chemieparks Marl und Wesseling ab 2026 in einer eigenen Tochtergesellschaft namens Syneqt zusammen.

Das neue Unternehmen mit rund 3.500 Beschäftigten und 1,8 Milliarden Euro Umsatz werde einer der bundesweit größten Anbieter für Industrie-Services, teilte Evonik in Essen mit. Syneqt gehört zu 100 Prozent Evonik. Ob das so bleibt, ist aber offen: "Perspektivisch ist der Einstieg von Investoren in verschiedenen Größenordnungen möglich, um weitere Wachstumsmittel für das Geschäft zu erschließen", teilte Evonik weiter mit. Optionen dieser Art würden aber noch geprüft. Alles sei möglich: ein Verbleib bei Evonik, Partnerlösungen oder eine komplette Abgabe.

Via XETRA zeigen sich Evonik-Papiere am Donnerstag zeitweise 0,90 Prozent fester bei 16,83 Euro.

/tob/mis

ESSEN (dpa-AFX)

