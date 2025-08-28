Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
28.08.2025 13:10:40
Evonik-Aktie höher: Evonik etabliert neue Service-Tochter "Syneqt" - Verkauf denkbar
Das neue Unternehmen mit rund 3.500 Beschäftigten und 1,8 Milliarden Euro Umsatz werde einer der bundesweit größten Anbieter für Industrie-Services, teilte Evonik in Essen mit. Syneqt gehört zu 100 Prozent Evonik. Ob das so bleibt, ist aber offen: "Perspektivisch ist der Einstieg von Investoren in verschiedenen Größenordnungen möglich, um weitere Wachstumsmittel für das Geschäft zu erschließen", teilte Evonik weiter mit. Optionen dieser Art würden aber noch geprüft. Alles sei möglich: ein Verbleib bei Evonik, Partnerlösungen oder eine komplette Abgabe.
Via XETRA zeigen sich Evonik-Papiere am Donnerstag zeitweise 0,90 Prozent fester bei 16,83 Euro.
/tob/mis
ESSEN (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com,EVONIK
