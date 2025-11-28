Evonik von JPMorgan herabgestuft - Aktie fällt

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft.

Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für Evonik am Freitag nochmals deutlich und reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern stehe. Damit gehe es ihnen wie dem Großteil der Branche, schrieb er mit Verweis auf seinen Ausblick auf 2026.

Für die Evonik-Aktie geht es am Freitag via XETRA zeitweise um 0,53 Prozent nach unten auf 13,17 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT

