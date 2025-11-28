Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenmeinung 28.11.2025 16:10:39

Evonik von JPMorgan herabgestuft - Aktie fällt

Evonik von JPMorgan herabgestuft - Aktie fällt

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft.

Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für Evonik am Freitag nochmals deutlich und reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern stehe. Damit gehe es ihnen wie dem Großteil der Branche, schrieb er mit Verweis auf seinen Ausblick auf 2026.

Für die Evonik-Aktie geht es am Freitag via XETRA zeitweise um 0,53 Prozent nach unten auf 13,17 Euro.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Evonik-Aktie gibt nach: Unternehmenschef kritisiert CO2-Handel und fordert Abschaffung
Kritische Analystenstimmen setzen Evonik unter Druck - Aktie auf Rekordtief
Evonik-Aktie tiefer: Netto in den roten Zahlen im 3. Quartal

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten