Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Analystenmeinung
|
28.11.2025 16:10:39
Evonik von JPMorgan herabgestuft - Aktie fällt
Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für Evonik am Freitag nochmals deutlich und reagierte damit auf den zyklischen und strukturellen Druck, unter dem der Spezialchemiekonzern stehe. Damit gehe es ihnen wie dem Großteil der Branche, schrieb er mit Verweis auf seinen Ausblick auf 2026.
Für die Evonik-Aktie geht es am Freitag via XETRA zeitweise um 0,53 Prozent nach unten auf 13,17 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:20 / GMT
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
