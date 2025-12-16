Evonik Aktie
|13,34EUR
|0,26EUR
|1,99%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 14 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jeder spreche über ein mögliches Aus für die Chemieindustrie in Europa, schrieb Geoff Haire am Montagabend in seinem Branchenkommentar. Jedenfalls befinde sich die Branche im schwersten Fahrwasser der vergangenen 40 Jahre. Für wegweisend hält Haire 2026 Ankündigungen zum Kapazitätsabbau Chinas. Die größte Bedrohung seien derweil weitere Zölle und/oder anhaltender Preisverfall. Haire präferiert Air Liquide, Novonesis und Croda und mag Lanxess, Umicore und Victrex am wenigsten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,81%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,55%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Europäische Chemieaktien kämpfen 2025 - Citigroup sieht BASF als Top Pick - LANXESS und Evonik als Verlierer (dpa-AFX)
|
10.12.25
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
03.12.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|Evonik von JPMorgan herabgestuft - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AGmehr Analysen
|09:34
|Evonik Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Evonik Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|Evonik Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Evonik Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|13,35
|2,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:38
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|09:36
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|09:35
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|09:35
|K+S Sell
|UBS AG
|09:34
|Evonik Neutral
|UBS AG
|09:33
|GEA Buy
|UBS AG
|09:32
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08:50
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07:44
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06:40
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Polytec kaufen
|Warburg Research
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG