Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Lohnendes Evonik-Investment?
|
03.12.2025 10:04:23
MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Evonik-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,58 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 56,899 Evonik-Aktien. Die gehaltenen Evonik-Papiere wären am 02.12.2025 740,83 EUR wert, da der Schlussstand 13,02 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 25,92 Prozent.
Jüngst verzeichnete Evonik eine Marktkapitalisierung von 6,15 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag des Evonik-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Evonik-Anteils lag damals bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
|
02.12.25
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|Evonik von JPMorgan herabgestuft - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
26.11.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)