Lohnendes Evonik-Investment? 03.12.2025 10:04:23

MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Evonik-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Evonik-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,58 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 56,899 Evonik-Aktien. Die gehaltenen Evonik-Papiere wären am 02.12.2025 740,83 EUR wert, da der Schlussstand 13,02 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 25,92 Prozent.

Jüngst verzeichnete Evonik eine Marktkapitalisierung von 6,15 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag des Evonik-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Evonik-Anteils lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

