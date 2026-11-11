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WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2

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Mehr verdient 11.11.2026 16:32:00

FACC-Aktie profitiert: Luftfahrtzulieferer steigert Umsatz und EBIT deutlich

FACC-Aktie profitiert: Luftfahrtzulieferer steigert Umsatz und EBIT deutlich

Der Luftfahrtzulieferer FACC profitiert von einer anhaltend starken Nachfrage in der Branche.

Der börsennotierte oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat die ersten neun Monate des Geschäftsjahres mit deutlich besseren Ergebniskennzahlen abgeschlossen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14,7 Prozent auf 800,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 86 Prozent auf 40,0 Mio. Euro zu, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand.

"Die Nachfrage in der Luftfahrtindustrie bietet uns derzeit gute Wachstumschancen. Wir nutzen diesen Rückenwind konsequent, um nicht nur unseren Umsatz zu steigern, sondern vor allem auch unsere Ertragskraft nachhaltig zu verbessern", sagte FACC-CEO Robert Machtlinger laut Aussendung. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sei demnach das Effizienzprogramm des Luftfahrtzulieferers. Besonders erfreulich habe sich der Geschäftsbereich Cabin Interiors entwickelt. Die positive Entwicklung habe sich auch im dritten Quartal gezeigt: Der Umsatz erhöhte sich um 28,6 Prozent auf 273,8 Mio. Euro, das operative Ergebnis stieg von 3,1 auf 14,6 Mio. Euro.

Investitionen in neues Hightech-Werk

Bis 2030 plant FACC Investitionen im Volumen von rund 350 Mio. Euro, rund 120 Mio. Euro davon fließen in ein neues Hightech-Werk für Flugzeugstrukturen am oberösterreichischen Standort St. Martin im Innkreis. Auf Basis der aktuellen Nachfrage bestätigte der FACC-Vorstand den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Das Management rechnet mit einem Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent und einer EBIT-Marge von 5,25 bis 6,25 Prozent.

Die FACC-Aktie gewinnt im Handel in Wien zeitweise 4,99 Prozent auf 14,30 Euro.

ISIN AT00000FACC2 WEB http://www.facc.at

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