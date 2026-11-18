Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien der heimischen FACC von 19,5 auf 20,5 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Christoph Schultes für die Titel des Luftfahrtzulieferers bestätigt.

Schultes erklärt den Schritt mit starken Ergebnissen des Unternehmens für die ersten drei Quartale 2026. Zudem bewege sich FACC in einem attraktiven Markt mit strukturellem Wachstum, da der weltweite Luftpassagierverkehr voraussichtlich langfristig weiter steigen werde. Davon werde die Nachfrage sowohl nach Flottenerneuerung als auch nach zusätzlicher Flugzeugkapazität angetrieben. Derzeit profitieren die Luft- und Raumfahrtindustrie von Rekordauftragsbeständen und Produktionsraten.

Etwas angepasst wurden die Gewinnprognosen. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group Analysten 1,15 Euro (zuvor 1,14) für 2026, sowie 1,61 (zuvor 1,52) bzw. 1,74 (zuvor 1,71) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich weiter auf 0,20 Euro für 2026, sowie 0,30 Euro für die Jahre 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten FACC an der Wiener Börse bei 14,86 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

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