FACC Aktie
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WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
FACC kaufen
Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien der heimischen FACC von 19,5 auf 20,5 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Christoph Schultes für die Titel des Luftfahrtzulieferers bestätigt.
Schultes erklärt den Schritt mit starken Ergebnissen des Unternehmens für die ersten drei Quartale 2026. Zudem bewege sich FACC in einem attraktiven Markt mit strukturellem Wachstum, da der weltweite Luftpassagierverkehr voraussichtlich langfristig weiter steigen werde. Davon werde die Nachfrage sowohl nach Flottenerneuerung als auch nach zusätzlicher Flugzeugkapazität angetrieben. Derzeit profitieren die Luft- und Raumfahrtindustrie von Rekordauftragsbeständen und Produktionsraten.
Etwas angepasst wurden die Gewinnprognosen. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group Analysten 1,15 Euro (zuvor 1,14) für 2026, sowie 1,61 (zuvor 1,52) bzw. 1,74 (zuvor 1,71) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich weiter auf 0,20 Euro für 2026, sowie 0,30 Euro für die Jahre 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten FACC an der Wiener Börse bei 14,86 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT00000FACC2 WEB http://www.facc.at
AFA0024 2026-11-18/09:48
|Zusammenfassung: FACC AG kaufen
|
Unternehmen:
FACC AG
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Analyst:
Erste Group Bank
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Kursziel:
20,50 €
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Rating jetzt:
kaufen
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Kurs*:
14,86 €
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Abst. Kursziel*:
37,95%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
14,72 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Christoph Schultes
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KGV*:
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