Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien der heimischen FACC von 18,7 auf 19,5 Euro angehoben. Die Kauf-Empfehlung "Buy" wurde von Analyst Christoph Schultes für die Titel des Luftfahrtzulieferers bestätigt.

Angesichts der besser als erwarteten Entwicklung im Bereich Flugzeugkomponenten und der anhaltend robusten Flugzeugproduktionszahlen erhöhen die Erste Group-Experten ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 1.107,2 Mio. Euro (von 1.084,5 Mio. Euro).

Erste Research erklärt weiter, FACC hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 präzisiert und nach oben korrigiert. Jetzt wird mit einem Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent (zuvor 5 bis 15 Prozent) und einer EBIT-Marge von 5,25 bis 6,25 Prozent gerechnet. Das deutet für die Analysten auf ein starkes zweites Halbjahr hin.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group Analysten 1,14 Euro für 2026, sowie 1,52 bzw. 1,71 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,20 Euro für 2026, sowie 0,30 Euro für die Jahre 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Mittwochvormittag notierten FACC an der Wiener Börse bei 15,82 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

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