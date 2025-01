Freenet findet neuen Chef

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Das Telekomunternehmen freenet hat einen neuen Chef gefunden. Robin Harries werde spätestens zum 1. August 2025 das durch den im Juli letzten Jahres bekanntgewordenen Rückzug von Christoph Vilanek freigewordene Amt übernehmen, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit. Harries ist in der Branche kein Unbekannter. Vor seinem Weggang in den Vorstand der Hotel-Suchmaschine Trivago war er bis 2024 sechs Jahre lang in Führungspositionen bei 1&1 und Drillisch tätig./he/gl