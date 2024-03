Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert letztendlich

Der Euro STOXX 50 zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Zum Handelsende bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,38 Prozent schwächer bei 5 032,94 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,333 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,340 Prozent auf 5 035,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 052,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 008,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 037,74 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,787 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 855,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wies der Euro STOXX 50 4 521,47 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 195,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 11,53 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 058,91 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,27 Prozent auf 39,86 EUR), Sanofi (+ 1,32 Prozent auf 88,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,10 Prozent auf 73,31 EUR), Bayer (+ 0,90 Prozent auf 26,70 EUR) und BNP Paribas (+ 0,75 Prozent auf 62,95 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,79 Prozent auf 827,91 EUR), Kering (-2,47 Prozent auf 361,43 EUR), Infineon (-2,12 Prozent auf 31,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,64 Prozent auf 436,50 EUR) und BMW (-1,26 Prozent auf 103,65 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 008 375 Aktien gehandelt. Mit 422,140 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

