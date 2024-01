Freitagshandel in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,22 Prozent stärker bei 4 067,48 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,133 Prozent auf 4 064,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 058,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 081,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 060,71 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,719 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 074,45 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 3 873,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 861,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,599 Prozent nach unten. Bei 4 124,90 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 1,55 Prozent auf 105,94 GBP), BAT (+ 1,46 Prozent auf 23,23 GBP), Allianz (+ 0,86 Prozent auf 247,45 EUR), RELX (+ 0,83 Prozent auf 32,91 GBP) und SAP SE (+ 0,79 Prozent auf 148,42 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,36 Prozent auf 35,39 CHF), UBS (-1,45 Prozent auf 25,11 CHF), Glencore (-0,97 Prozent auf 4,16 GBP), Bayer (-0,48 Prozent auf 32,37 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,23 Prozent auf 44,03 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 553 945 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 438,107 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,00 Prozent bei der HSBC-Aktie an.

