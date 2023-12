Freundlicher Handel: Das macht der ATX Prime aktuell

Am Donnerstag legt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 2,03 Prozent auf 1 687,38 Punkte zu. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,019 Prozent auf 1 654,18 Punkte an der Kurstafel, nach 1 653,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 654,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 691,19 Zählern.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,23 Prozent. Vor einem Monat, am 14.11.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 635,96 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, wurde der ATX Prime mit 1 614,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.12.2022, wies der ATX Prime einen Stand von 1 570,57 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 6,55 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 8,70 Prozent auf 36,25 EUR), voestalpine (+ 4,74 Prozent auf 27,86 EUR), Wienerberger (+ 4,69 Prozent auf 29,00 EUR), Palfinger (+ 4,26 Prozent auf 24,50 EUR) und AT S (AT&S) (+ 3,59 Prozent auf 25,96 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Addiko Bank (-1,81 Prozent auf 13,55 EUR), Frequentis (-1,75 Prozent auf 28,00 EUR), Polytec (-1,27 Prozent auf 3,51 EUR), Telekom Austria (-1,05 Prozent auf 7,55 EUR) und AMAG (-0,75 Prozent auf 26,60 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 271 576 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 28,540 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

2023 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

