Freundlicher Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsstart steigen

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,02 Prozent stärker bei 4 343,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,790 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,015 Prozent auf 4 343,07 Punkte an der Kurstafel, nach 4 342,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 338,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 344,18 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 024,68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 224,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wurde der Euro STOXX 50 auf 3 909,28 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 12,64 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 802,51 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 1,25 Prozent auf 34,43 EUR), adidas (+ 1,10 Prozent auf 183,70 EUR), Infineon (+ 0,88) Prozent auf 34,21 EUR), Stellantis (+ 0,67 Prozent auf 18,81 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,56 Prozent auf 170,25 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil UniCredit (-2,44 Prozent auf 24,76 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,20 Prozent auf 2,54 EUR), BMW (-0,81 Prozent auf 94,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,48 Prozent auf 108,32 EUR) und Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 21,54 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 879 210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 355,380 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Stellantis-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

