Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Euro STOXX 50-Handel am Donnerstagmorgen.

Um 09:11 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,28 Prozent aufwärts auf 4 415,44 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,864 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,329 Prozent stärker bei 4 417,56 Punkten in den Handel, nach 4 403,08 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 415,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 419,74 Einheiten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 521,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 105,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 174,34 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,16 Prozent nach unten. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 568,80 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,72 Prozent auf 33,42 EUR), SAP SE (+ 0,52 Prozent auf 145,58 EUR), adidas (+ 0,36 Prozent auf 166,12 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,31 Prozent auf 2,74 EUR) und UniCredit (+ 0,31 Prozent auf 25,97 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-0,71 Prozent auf 243,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,61 Prozent auf 390,40 EUR), Stellantis (-0,53 Prozent auf 19,53 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,44 Prozent auf 43,46 EUR) und Deutsche Telekom (-0,35 Prozent auf 22,66 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 522 112 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 332,757 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,63 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

