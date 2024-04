Freundlicher Handel in Paris: CAC 40-Anleger greifen zu

Das macht der CAC 40 am Dienstagmittag.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,42 Prozent fester bei 8 074,49 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,503 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,298 Prozent fester bei 8 064,32 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 040,36 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8 052,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 082,77 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, mit 8 151,92 Punkten bewertet. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 7 388,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Stand von 7 577,00 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,22 Prozent zu. Bei 8 253,59 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 8 497 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 397,397 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at