Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 nachmittags fester

So bewegt sich der CAC 40 nachmittags.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,15 Prozent fester bei 7 434,73 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,258 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,255 Prozent auf 7 442,30 Punkte an der Kurstafel, nach 7 423,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 460,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 421,48 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1,89 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 16.07.2024, den Wert von 7 580,03 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 16.05.2024, bei 8 188,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 260,25 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,28 Prozent abwärts. Bei 8 259,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 029,91 Punkte.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 275 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 321,807 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Stellantis-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at